Украина
220
1 мин

"Не будет воды и света": эксперт предупредил о критическом дефиците рабочих рук в Украине

Из-за массовой эмиграции и нежелания 70% беженцев возвращаться Украина рискует оказаться без водителей, слесарей и строителей, что чревато коллапсом базовой инфраструктуры.

Светлана Несчетная
Электрик за работой / © iStock

В Украине на фоне миграционных процессов будет расти социальное напряжение. На строительных площадках не будет строителей, не будет хватать водителей, слесарей, сантехников.

Такое мнение высказал президент Ассоциации компаний по международному трудоустройству и глава «Офиса миграционной политики» Василий Воскобойник в эфире День.LIVE.

Воскобойник отмечает, что около 70% ныне находящихся за рубежом украинцев могут не вернуться, если не будут созданы надлежащие условия.

В то же время, эксперт предупреждает о возможной новой волне трудовой миграции. Речь идет о потенциальном дефиците работников в строительстве, энергетике, транспорте и сфере услуг, что может повлиять на базовую инфраструктуру — от ремонта сетей до логистики и поставок.

«Я с удовольствием посмотрю на эти 46% украинцев, которые против. А потом будут жаловаться: "У нас нет воды, нам не вовремя ремонтируют свет, у нас не доставляют продукты питания, у нас некому работать в сельском хозяйстве"», — говорит он.

Эксперт отмечает необходимость общественной дискуссии о роли трудовой миграции и потребности в рабочих руках для функционирования экономики.

Напомним, в Украине могут изменить подход к трудоустройству иностранцев, в частности, пересмотреть перечень так называемых «рисковых» стран. Соответствующие поручения уже получили профильные органы после совещания по сотрудничеству с африканскими государствами.

