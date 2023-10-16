"Не будет все хорошо": защитница Мариуполя "Пташка" эмоционально обратилась к украинцам

"Пташка" призвала украинцев отдать хотя бы несколько гривен на ВСУ, "чтобы не искать рубли на кусок хлеба в ярме".

Защитница "Азовстали" Екатерина Полищук "Пташка" написала эмоциональное сообщение, в котором призвала украинцев не забывать, что война продолжается, и помогать защитникам.

Об этом она написала в Instagram.

"Не пишите мне. Не пишите мне: "держись", "все будет хорошо", "чмони", "вы их победите". Не будет все хорошо. Мы несем тяжелые потери", – отметила Полищук.

Она призвала украинцев не забывать о необходимости донатить на армию и пристыдила, что многие об этом забыли.

"Не пишите мне, если не хотите поддержать нашу победу. Я не устала воевать. Я устала придумывать что-то оригинальное, чтобы найти средства на первоочередные нужды: дроны наблюдения и поражения вражеской техники".

Не пишите мне "ты молодец, мы верим и молимся". Поделитесь своим кофе, хлебом или новым чехлом на телефон. Сделайте торт на свадьбу на один ярус меньше. Сходите на однотонный маникюр без дизайна. Выкурите меньше на сигарету. Поделитесь несколькими гривнами, чтобы не искать рубли на кусок хлеба в ярме", – сказала "Пташка".

Ранее Екатерина Полищук дала советы гражданским, как можно поддержать военных, чтобы те понимали, что они не один на один во время войны.

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