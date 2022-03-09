"Не будьте мародерами": мэр Ивано-Франковска пригрозил владельцам квартир, которые поднимают цены на аренду

В стране, где война, наживаться на своих гражданах неприемлемо, подчеркнул Марцинков.
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив подчеркнул, что будет наказывать тех арендодателей, которые повышают цены на жилье и наживаются на человеческом горе.
Об этом он написал в соцсетях.
"Имею прямую угрозу всем владельцам гостиниц, хостелов, квартир: не мародерствуйте на людях! Есть сегодня не один факт, когда колоссально поднимают цены на жилье. Во Франковске нет войны, но если не устоит Киев, Чернигов, Харьков, другие города – война будет здесь. Поэтому не мародерствуйте! Будем жестко реагировать на такие факты. И призываю людей к публичному осуждению. В стране, где война, наживаться на своих же гражданах неприемлемо!", — написал Марцинкив.
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