"Не будут умирать в Украине": Зеленский сделал заявление о французских военных

Зеленский сказал, что Украина не нуждается в привлечении иностранных военных.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военные Франции "не будут умирать в Украине" и пока Украина держится, им вряд ли придется рисковать жизнью для защиты стран НАТО.

Об этом украинский президент сказал в эфире BFMTV.

По словам Зеленского, пока стоит Украина, армия Франции будет находиться на территории своего государства.

"Но если Путин пойдет войной на ту или иную страну НАТО, тогда страны НАТО будут решать, как и в каком количестве отправлять или не отправлять своих воинов, армии, боевые бригады и батальоны", — отметил Владимир Зеленский.

Он также обратился к французу, который опасается присоединения Франции или других европейских государств к войне и беспокоится, "чтобы их дети не умирали в Украине".

"Ваши дети не будут умирать в Украине. Если Россия вторгнется в страны НАТО, тогда ваши дети могут быть отправлены на территорию какой-либо страны НАТО. И это уже другой вопрос. И это будет решение союзническое, в рамках НАТО", – сказал Владимир Зеленский.

Зеленский сказал, что Украина не нуждается в привлечении иностранных военных, но была бы заинтересована в присутствии иностранных инструкторов и технического персонала из стран, оказывающих Украине военную поддержку.

Напомним, громкие заявления президента Франции повергли в шок весь мир, но что за ними стоит на самом деле, разбирал ТСН.ua ранее.

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