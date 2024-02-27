Не был раненым, но остался с побратимами: история воина ВСУ, которого россияне казнили в Авдеевке

Николай Савосик, которого россияне вместе с собратьями расстреляли в Авдеевке, не был ранен и мог выйти, однако остался и прикрывал других воинов.

Об этом рассказала в Facebook жительница Ровенской области Любовь Климчук.

Николай Савосик родом из Ровенской области. Парень был сиротой и его воспитывал дядя - Руслан Савосик. Известно, что воин не был ранен, однако решил остаться со своими собратьями.

"Когда украинских военных эвакуировали из того ада, нескольких раненых бойцов забрать просто не удалось. Николай, который не был раненым и мог покинуть Авдеевку, не покинул своих собратьев и остался на "Зените" вместе с ними. Он прикрывал собратьев огнем до последнего - до тех пор, пока не кончились патроны", - говорится в заметке.

Знакомая дяди погибшего воина Лора Дудник сообщила, что Николай Савосик защищал Украину с первых дней полномасштабной войны. На фронт он ушел добровольцем.

"Своих детей Николай не успел вырастить. Николай сирота, немногочисленные видео посылал своему дяде. Именно он и почувствовал, что с Николаем беда, в эти страшные дни в Авдеевке. Но все же надеялся, что обойдется, племянник вернется. Может, так бы и получилось, но Николай был чрезвычайно человечным человеком, он не смог бросить 5 раненых собратьев. Нелюди расстреляли их, и видео с их измученными телами распространили по соцсетям. Все, что мы можем сделать для Героя - помнить", - написала Лора Дудник.

Казнь воинов ВСУ в Авдеевке

Украинские военные в ночь на субботу, 17 февраля, покинули свои позиции и вышли из Авдеевки. Впоследствии стало известно, что российские террористы расстреляли украинских защитников, которые были ранены и согласились сдаться в плен.

В 110-й ОМБр это подтвердили, отметив, что оккупанты цинично убили защитников Украины.

"На обнародованном врагом видео с захваченной позиции "Зенит" родственники опознали Георгия Павлова, Андрея Дубницкого, Ивана Житника – погибшими. По нашим данным, враг также расстрелял Александра Зинчука и Николая Савосика ", – рассказали в 110-й ОМБр.

О шестом бойце информация пока не подтверждена, возможно, он был из смежного подразделения, отметили в бригаде.

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