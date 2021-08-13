Не было денег на билет: в Сумах ребенок после реабилитации решил пешком преодолеть 180 км, чтобы добраться домой

Не было денег на билет: в Сумах ребенок после реабилитации решил пешком преодолеть 180 км, чтобы добраться домой

Ребенка на дороге увидели правоохранители.

В Сумской области несовершеннолетний решил пешком добраться домой после реабилитации, поскольку у него не было денег на билет. Путешественника вовремя обнаружили правоохранители и помогли ему.

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Об этом сообщают в пресс-службе Нацполиции Сумской области.

Так, во время патрулирования территории Сумского района работники сектора реагирования патрульной полиции увидели подростка, который босиком шел по трассе между населенными пунктами.

Правоохранители остановились и расспросили парня, не нужна ли ему помощь. Пообщавшись с подростком они узнали, что он живет в Шостке, но из-за отсутствия денег идет домой пешком. Связавшись с матерью путешественника правоохранители выяснили, что подросток проходил курс лечения в реабилитационном центре города Сумы.

"Полицейские купили для юноши билет на поезд и отправили к родственникам. Сейчас парень уже дома, а его мать выражает свою благодарность работникам полиции за проявленную человечность и заботу", — поделились в пресс-службе полиции.

Следует отметить, что расстояние от Сум до Шостки более 181 км. Стоимость билета на автобус из Сум в Шостки составляет от 180 грн, поездом — немного дешевле.

Напомним, что американец в костюме медведя прошел пешком 770 км ради благотворительности. В общем ему удалось собрать 17 тысяч долларов, которые он передаст Национальном альянса по психическим заболеваниям.

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