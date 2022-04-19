Не было ни оружия, ни взрывчатки: оккупанты в Крыму приговорили детского тренера к 17 годам колонии за "терроризм"

Подконтрольный оккупационным "властям" Крыма Южный окружной военный суд вынес приговор 37-летнему детскому тренеру Эмилю Зиядинову по делу Хизб-ут-Тахрир – 17 лет колонии строгого режима.
За якобы "организацию деятельности террористической организации" и "приготовление к захвату власти" суд назначил Зиядинову 17 лет лишения свободы с отбытием первых четырех лет в тюрьме, остальных — в колонии строгого режима с ограничениями после отбытия сроком на 1 год 6 месяцев.
Об этом сообщает "Крымская солидарность".
Следует отметить, что согласно материалам дела, обвиняемый не имел оружия, взрывчатки, боеприпасов, не планировал совершать теракт и не призывал других к совершению террористических действий.
В обвинительном заключении "суда" говорится, что мужчина якобы организовывал конспиративное собрание запрещенной в России организации Хизб-ут-Тахрир в одному из жилищ в Крыму. Экс-жена хозяина квартиры несколько раз теряла сознание в суде во время допроса – раньше женщина давала показания следователю в здании ФСБ.
Также показания против Зиядинова дал тайный свидетель под псевдонимом Татаров. Он заявил, что обвиняемый был членом Хизб-ут-Тахрир, проводил конспиративные мероприятия, на которых он и другие неустановленные следствием лица активно изучали идеологию ХТ по основным источникам, активно вербовали других лиц к участию в деятельности этой организации.
В то же время свидетель не смог подробно сообщить суду об обстоятельствах своего знакомства с подсудимым и о деталях проведения запрещенных собраний. Татаров очень часто путался в своих показах, даже прокурор был этим смущен.
Тайный свидетель также не смог точно подтвердить, что Зиядинов участвовал в каких-либо мероприятиях, лишь упомянул о присутствии на некоторых митингах, организованных партией Хизб ут-Тахрир.
Защита и сам подсудимый называют процесс сфабрикованным и связывают дело с выражением гражданской позиции и публичной критикой силовых структур при репрессиях других крымских татар.
Добавим, что Зиядинов с детства занимался каратэ. Во время учебы в университете занимался тхэквондо, позже начал тренировать детей в родном Красногвардейском поселке в Крыму.
Напомним, в марте на оккупированном полуострове задержали крымскотатарских активистов активистов Эмиля Эмирова и Насруллу Сейдалиева.
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