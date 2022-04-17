"Не имели одежды, еды и предметов гигиены": в России обнаружили три лагеря для депортированных мариупольцев

"Не имели одежды, еды и предметов гигиены": в России обнаружили три лагеря для депортированных мариупольцев

Все депортированные украинцы были в крайне тяжелом и удрученном положении.

Волонтеры из России обнаружили три лагеря для депортированных украинцев в Пензенской области РФ. Они посетили один из таких лагерей, где в то время находились более 400 человек — в основном женщины и 147 детей разных возрастов, в том числе и младенцев.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



"Наши граждане были в крайне тяжелом и удрученном положении, не имели одежды, продуктов, предметов гигиены, ведь их забрали из Мариуполя прямо из бомбоубежища", — рассказала омбудсмен.

По ее словам, семерых украинцев из российского лагеря удалось доставить в Эстонию.

"По результатам совместной работы с российскими волонтерами, консульской службой в Эстонии и Эстонской стороной, вчера первые 7 украинцев из лагеря в Пензенской области, в частности, семья с тремя детьми, были доставлены в Нарву в Эстонии и получают помощь. Сейчас готовимся к перевозки следующей группы лиц", — написала Денисова.

Омбудсмен отметила, что украинцы, которые сейчас находятся в России и не знают, какие добраться до Украины или стран Европы, могут воспользоваться пунктом пропуска через границу РФ в город Нарва, где им окажут помощь консульская служба Украины и местные общины.

Вся информация и полезные телефоны, необходимые для пересечения границы и пребывания в Эстонии по ссылке здесь.

Дополнительную информацию можно получить на горячей линии уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, которая работает бесплатно и круглосуточно: 0 800 50 17 20.

Напомним, ранее омбудсмен заявила, что оккупанты уничтожают мариупольцев всеми возможными средствами, превратив город в ад. Такие действия РФ являются геноцидом украинского народа.

За более чем месяц блокады города Мариуполь оккупанты не допустили туда ни один гуманитарный конвой с продовольствием и лекарствами от Украины или международных организаций. Гуманитарная ситуация в городе – критическая.

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