Не было продуктов и теплых вещей: в Херсонской области у горе-матери забрали всех детей

Детей взяла к себе бабушка.
В одном из сел Голопристанского территориального общества в полицию поступило сообщение от местных жителей. Люди рассказали, что односельчане не ухаживают за четырьмя малолетними детьми.
Об этом сообщили в полиции Херсонской области.
Установлено, что четырех девочек от пяти месяцев до четырех лет воспитывает 30-летняя мать вместе с сожителем. Трое ее старших детей забрал к себе и воспитывает ее первый муж.
Во время проверки условий проживания малолетних работники ювенальной превенции и службы по делам детей обнаружили ужасные условия проживания малышей. В доме не было запасов продуктов, дети были голодные, не имели теплых вещей, игрушек. Сами дети находились в заброшенном состоянии.
Женщина уже привлекалась к ответственности за ненадлежащий уход за детьми, с ней проводились беседы и давали шанс исправить ситуацию, но ничего не изменилось. Учитывая угрозу здоровью и жизни детей, было принято решение временно изъять их из семьи.
Детей передали родной бабушке, которая согласилась за ними ухаживать. Будет решаться вопрос лишения женщины родительских прав.
Напомним, в Харькове 22-летняя студентка из Палестины самостоятельно родила девочку, а после – завернула ее в пакет и выбросила из окна пятого этажа.