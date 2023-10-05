Не было "светомаскировки": в Полтаве мужчина придумал хитрый метод обогатиться и получил 5 лет тюрьмы

Мужчина утверждал, что терминал мог быть "маяком" для ударов окупантов.

В Полтаве к 5 годам лишения свободы приговорен мужчина, который сломал и хотел ограбить терминал самообслуживания. На суде он заявил, что сломал устройство, потому что "в стране война, а он светился, не соблюдая светомаскирующий режим".

Об этом говорится в приговоре Ленинского районного суда города Полтава (название суда недекоммунизировано – ред .).

По данным суда, в июле 2022 года неоднократно судим местный житель в Полтаве терминал самообслуживания Easy Pay. Потом он хотел украсть оттуда деньги, однако его задержали. Потерпевшая компания оценила сумму ущерба в почти 3 тысячи гривен.

На суде подозреваемый вину категорически отрицал. Он сказал, что когда возвращался домой, то заметил светящийся ночью терминал. Он заявил, что эта техника может быть "маяком" для ракетных ударов окупантов, а потому перерезал в нем провода, обесточив терминал. Также подозреваемый добавил, что "терминал не соблюдал режим светомаски". Впоследствии он решил его еще и повредить, но тогда его задержали. Мужчина просил отпустить его на свободу и не наказывать.

Правоохранители сообщили, что из-за серии краж из терминалов в Полтаве они усиленно патрулировали город и заметили мужчину, который ломал устройство. Тогда они задержали его и вызвали следователей.

Суд установил, что мужчина был неоднократно судим за кражи и в январе 2022 года вышел на свободу, однако продолжил совершать преступления. Его признали виновным и приговорили к 5 годам лишения свободы.

Напомним, в Тернополе мужчина 4 месяца ел в ресторанах и не платил.

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