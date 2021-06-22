"Не было живого места": в Луцке после избиения сожителем умерла 32-летняя женщина

Женщина боролась за жизнь в больнице почти неделю.
В больнице Луцка умерла 32-летняя женщина, которая стала жертвой домашнего насилия. Ее жестоко избил сожитель.
О смерти пострадавшей сообщила волонтер Роксолана Несторук на странице Медицина Луцк в фейсбуке.
"Отошла в вечность женщина Ирина, которая была жертвой домашнего насилия. Она так и не пришла в себя после избиения на улице Конякина. Изверг почти забил женщину до обморока и комы на глазах у 7-летнего ребенка, который потом умолял о помощи для мамы", — написала Роксолана Несторук.
Женщину избил ее сожитель 14 июня на улице Конякина в Луцке. По словам очевидцев, на лице потерпевшей "не было живого места". Пострадавшую сразу доставили в реанимацию.
Напомним, что в Киеве будут судить мужчину, который совершал психологическое насилие в отношении жены. Ему вручили подозрение в совершении преступления.