Не человек и не дрон: на высокогорье снова появился неожиданный "инспектор" (фото)

Граница

Реклама

На высокогорном участке украинско-румынской границы пограничники снова зафиксировали рыси — хищника, которого хорошо знают по предыдущим наблюдениям.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины в Telegram.

По информации пограничников, хищника зафиксировали приборы дистанционного мониторинга на высокогорном пограничье. Речь идет о рыси, которую военнослужащие в шутку называют «инспектором», поскольку животное регулярно появляется в зоне патрулирования на украинско-румынском участке границы.

Реклама

В отделении инспекторов пограничной службы «Богдан» Мукачевского отряда отметили, что этого хищника хорошо помнят еще со времени, когда он был котенком. Во время патрулирования пограничники неоднократно наталкивались на его следы.

Рысь является одним из наиболее приспособленных к горным условиям хищников. За сутки она способна преодолевать расстояние до 30 километров и считается наиболее приспособленной среди кошачьих к передвижению в условиях глубокого снега.

В то же время пограничники предостерегают граждан от пребывания в высокогорье в зимний период. По их данным, высота снежного покрова в отдельных районах достигает до двух метров, наблюдаются сильные морозы, порывистый ветер и низкая видимость. Такие условия существенно затрудняют передвижение даже для опытных туристов и могут представлять угрозу для жизни и здоровья.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Чернобыльском заповеднике на Киевщине зафиксировали редких хищников — рысь с детенышем.