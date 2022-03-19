Не Чернобаевкой единой: ВСУ уже 4 раза уничтожали понтонную переправу оккупантов на одном и том же месте

Не Чернобаевкой единой: ВСУ уже 4 раза уничтожали понтонную переправу оккупантов на одном и том же месте

Оккупанты постоянно строят переправу в том месте, где ее предварительно разбомбили.

В Украине одна из отдельных мотопехотных бригада ВСУ отчитывается, что уже 4 раза разбивала понтонную переправу оккупантов в одном и том же месте.

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Об этом пресс-служба воинской части сообщила в пятницу, 18 марта.

“У нас, конечно, не Чернобаевка, но "выговцы" в своем районе ответственности тоже уже четыре раза расфигачивали российскую понтонную переправу на одном и том же месте. Наша артиллерия с улыбкой утверждает, что не Чернобаевкой единой – у кацапов, наверное, тактика такая. Когда будет в пятый раз, мы обязательно сообщим!” – добавили в военной части.

Напомним, что 5 ударов ВСУ не остановили кафиров. Враги снова "полезли" на аэродром в Чернобыевке и были уничтожены . Вооруженные Силы Украины в шестой раз ударили по аэродрому и снова уничтожили позиции российских оккупантов.