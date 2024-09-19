Не Червоноград, а Шептицкое: нардепы переименовали сотни населенных пунктов в Украине (список)

За основу брались рекомендации Украинского института национальной памяти и Национальной комиссии по стандартам государственного языка.

В четверг, 19 сентября, Верховная Рада приняла в целом проект постановления №12043 о переименовании сотни населенных пунктов. Переименовали 327 населённых пунктов.

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

За принятие Постановления – 281 народный депутат.

По его словам, переименовываются названия населенных пунктов, содержащих российские и советские нарративы или

русифицированные названия. Переименуют названия, посвященные московским деятелям: Пушкино, Мичурина, Максима Горького, Кутузовка, Суворово, Некрасово и т.д.

Также среди предложений переименования много названий, связанных с советскими праздниками или символикой. Например, это Первое Мая, Первомайское, Первомайское, Первомайское, Первомайск, Маевка и т.д.

Между тем, народный депутат Алексей Гончаренко утверждает, что переименовали 328 населенных пунктов. Накануне из этого постановления были убраны Южный, Южноукраинск, Павлоград, Синельниково, Первомайск.

Согласно проекту, город Дружба Шосткинского района – на город Хутор-Михайловский, город Красноград Красноградского района – на город Берестин; город Червоноград Червоноградского района – на город Шептицкий; город Северодонецк Северодонецкого района — на город Северскодонецк.

Подробнее со списком населенных пунктов, переименованных, можно ЗДЕСЬ.

За основу брались рекомендации Украинского института национальной памяти и Национальной комиссии по стандартам государственного языка.

Постановление вступает в силу дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним, ранее в Украине переименуют более 300 населенных пунктов.

В Харькове переименовали многострадальную Пушкинскую и еще 64 улицы и переулки

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