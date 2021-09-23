Не дала денег на выпивку: на Ровенщине сын жестоко избил 67-летнюю мать, которая вернулась с заработков

Когда мать уснула, злоумышленник взял деревянную палку и жестоко избил ее потерпевшую.
В Дубне на Ровенщине 46-летний мужчина жестоко избил 67-летнюю мать, которая только что вернулась с заработков.
Об этом сообщает полиция Ровенской области.
По словам правоохранителей, между нетрезвым сыном и матерью, которая недавно вернулась из-за границы, где была на заработках, возник конфликт. Сын требовал денег на выпивку, а женщина отказала. Когда мать уснула, злоумышленник взял деревянную палку и жестоко избил ее потерпевшую.
Инцидент произошел еще 16 сентября, однако все это время женщина не обращалась к врачам и в полицию, потому что боялась мести сына.
Только когда самочувствие значительно ухудшилось — пошла в больницу. Пострадавшую госпитализировали с закрытой травмой ребер, переломом локтевого сустава, пневмогемотораксом и множественными гематомами на руках.
Правоохранители открыли уголовное производство. Решается вопрос об уведомлении о подозрении 46-летнему мужчине и избрании меры пресечения.
Напомним, что на Волыни сын безжалостно забил до смерти собственную мать.