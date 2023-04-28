Не дали денег: в Николаеве неизвестный бросил гранату у мужчины с женщиной (видео)

В Николаеве, 28 апреля, в центре города мужчина бросил гранату в людей, а в результате чего ранены.

Об этом сообщает издание " Новости N ".

Местные жители сообщили, что инцидент произошел на улице 8 Марта, где был припаркован автомобиль "Жигули". Водитель производил ремонт транспортного средства, а рядом стояла женщина.

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Очевидцы рассказали, что к ним подошел неизвестный в камуфляжной форме и потребовал деньги, когда мужчина ему отказал, неизвестный достал из кармана гранату выдернул кольцо и бросил в стоящую рядом женщину.

В результате взрыва женщина и злоумышленник получили осколочные ранения. Обоих пострадавших доставили в больницу.

Также в результате взрыва пострадал стоявший рядом автомобиль SsangYong Rexton у него разбиты заднее стекло и зеркала.

На место срочно прибыли следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции. Также на место прибыл заместитель начальника Николаевского районного управления полиции подполковник Василий Фёдор.

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожье в жилой многоэтажке взорвалась граната. Один человек погиб, а один пострадал.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Киеве мужчина из-за ревности пытался убить свою знакомую, не отвечавшую ему взаимностью, и ее товарища. Злоумышленник не придумал ничего лучше, чем бросить в них гранату.

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