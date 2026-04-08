Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Украина
194
1 мин

Не дали вздремнуть: дрон разбудил медведя во время весеннего релакса — видео

Наши бойцы извинились, что потревожили косолапого, который релаксировал в своем доме.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Медведь

Медведь / © pexels.com

Украинские пограничники во время патрулирования границы увидели медведя в берлоге. Звук дрона несколько отвлек обитателя леса от обычного отдыха.

Кадры обнародовали в ГПСУ.

Весенняя сиеста медведя попала на видео

Как отмечают пограничники, в объектив их камеры животное попало во время патрулирования границы с помощью дрона.

«Очень извиняемся, что отвлекли медведя от весенней сиесты. Во время патрулирования украино-румынской границы пограничник заметил в берлоге медведя. Тот немного отвлекся на жужжание дрона, но вернулся к своему утреннему релаксу», — пишут в ГПСУ.

Ранее камеры наблюдения зафиксировали диких животных в приграничье. Среди них волк, рысь, лиса, а также белка и косуля. Системы видеонаблюдения работают круглосуточно и являются частью модернизации границы по европейским стандартам. Пограничники отмечают, что нарушение правил пребывания в приграничной зоне может быть опасным и влечет ответственность.

