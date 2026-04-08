- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 194
- Время на прочтение
- 1 мин
Не дали вздремнуть: дрон разбудил медведя во время весеннего релакса — видео
Наши бойцы извинились, что потревожили косолапого, который релаксировал в своем доме.
Украинские пограничники во время патрулирования границы увидели медведя в берлоге. Звук дрона несколько отвлек обитателя леса от обычного отдыха.
Кадры обнародовали в ГПСУ.
Весенняя сиеста медведя попала на видео
Как отмечают пограничники, в объектив их камеры животное попало во время патрулирования границы с помощью дрона.
«Очень извиняемся, что отвлекли медведя от весенней сиесты. Во время патрулирования украино-румынской границы пограничник заметил в берлоге медведя. Тот немного отвлекся на жужжание дрона, но вернулся к своему утреннему релаксу», — пишут в ГПСУ.
Ранее камеры наблюдения зафиксировали диких животных в приграничье. Среди них волк, рысь, лиса, а также белка и косуля. Системы видеонаблюдения работают круглосуточно и являются частью модернизации границы по европейским стандартам. Пограничники отмечают, что нарушение правил пребывания в приграничной зоне может быть опасным и влечет ответственность.