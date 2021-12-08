Не давал сидеть в ТикТоке: под Запорожьем школьница пыталась посадить отца "за домашнее насилие"

Родители ограничили доступ дочери к интернету.
В Запорожской области школьница заявила на отца в полицию, потому что тот не давал ей сидеть в телефоне.
Об этом сообщает РИА "Мелитополь".
Инцидент произошел в поселке Приазовское Запорожской области. Девушка пожаловалась в полицию на отца, накричавшего на нее из-за того, что она вместо того, чтобы делать уроки, сидела в ТикТоке.
Правоохранители внесли это в протокол, и суд был вынужден рассматривать обращение девушки.
Дочь также написала заявление в полицию, что отец ее обматерил и угрожал ей.
На днях Приазовский районный суд рассмотрел дело.
Во время заседания суда обвиняемый рассказал, что у него произошел конфликт с дочерью из-за учебы. Он увидел, что вместо уроков она проводит время в телефоне, в Сети ТикТок.
На суде также выступила супруга обвиняемого. Она рассказала, что о конфликте между мужем и дочерью узнала уже постфактум, а на следующий день повела дочь к психологу. Там девушка пожаловалась, что отец запретил ей играть в телефоне, смотреть ТикТок, а также снимать видео. По словам матери девушки, родители сейчас ограничили ей доступ к интернету.
Девушка решила наказать отца за то, что тот наказал ее, послушалась посторонних советов в чате и позвонила в полицию.
Суд, изучив материалы дела, не увидел в действиях мужчины состава административного правонарушения и закрыл дело.
Напомним, что блогера, устроившего "голодную тусу", госпитализировали в больницу.
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