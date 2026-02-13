- Дата публикации
Не давали воды и били за неповиновение: в Никополе будут судить супругов за издевательство над 11 детьми
В Никополе будут судить родителей-воспитателей за издевательство над 11 детьми в семейном доме.
В Никополе правоохранители разоблачили факты систематического жестокого обращения с воспитанниками детского дома семейного типа. Родители-воспитатели обвиняются в многолетних унижениях, ограничении детей в пище и воде, а также физическом насилии. В настоящее время обвинительный акт в отношении супругов уже направлен в суд.
Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.
По информации прокуратуры, история выплыла наружу, когда двое мальчиков сбежали из дома и обратились за помощью к правоохранителям. Проверка прокуратуры и полиции подтвердила, что дети жили в ужасных условиях, которые вредили их здоровье.
Следствие установило, что детей сознательно ограничивали в элементарных потребностях. Им не давали пить воду, чтобы они ночью не выходили в туалет на улицу. А принимать душ разрешали только раз в неделю вне зависимости от обстоятельств. Кроме того, воспитанников намеренно изолировали друг от друга: им запрещали вместе есть, общаться или находиться в одной комнате. Любая попытка нарушить эти унизительные правила каралась избиением.
«То, что происходило в этом доме, не имеет ничего общего с воспитанием или заботой. Это системное унижение, которое длилось годами. Экономия на воде, изоляция друг от друга и унижение нанесли детям глубокий психологический ущерб. Последствия такого воспитания могут сопровождать их во взрослой жизни, и именно поэтому мы обязаны дать этим действиям справедливую правовую оценку», — отметил руководитель Днепропетровской областной прокуратуры Валерий Прихожанов.
В настоящее время деятельность детского дома официально прекращена, а всех одиннадцать детей изъяли из опасной среды и устроили в надлежащие условия. Родителям-воспитателям инкриминируют ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровью детей согласно ч. 1 ст. 137 УК Украины.
