Спать детям - запрещено: маму с двумя малышами ночью выгоняли из зала ожидания на вокзале в Запорожье (видео)

Спать детям - запрещено: маму с двумя малышами ночью выгоняли из зала ожидания на вокзале в Запорожье (видео)

Администратор зала будила детей и не давала им сомкнуть глаз.

На железнодорожном вокзале в Запорожье произошел скандал. Молодую маму с двумя детьми выгоняли из платного зала повышенного комфорта — там заявили, что дети могут в зале просто сидеть, но спать — запрещено.

Об инциденте рассказывают в телеграмм-канале "Черный список".

Он произошел сегодня, 13 июля, в промежутке времени с 3 до 4:00 утра. Мама с двумя детьми оплатила время в зале ожидания повышенного комфорта. Она ждала поезд, поэтому решила воспользоваться услугами городского железнодорожного вокзала и пересидеть в удобном месте. Дети, устроившись на диван, быстро уснули.

После этого подошла администратор зала и начала на повышенных тонах требовать, чтобы женщина разбудила детей.

"Дети пришли сюда отдыхать, а они у вас спят. Они проспали", — сказала администратор.

Когда мать детей попросила ее показать правила пребывания в зале ожидании, и где там прописано, что пассажирам запрещено спать — администратор зала найти этот пункт не смогла.

Во время разговора работники пытались объяснить матери детей, что, якобы, зал предназначен для отдыха, а не для сна.

В Запорожье на вокзале из зала ожидания выгоняли женщину с двумя детьми

Напомним, что В поезде "Одесса-Мариуполь" пассажиры наблюдали странную картину — вагон ехал из одного пункта назначения в другой без окна.

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