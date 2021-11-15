Не дают избрать голову: из Закарпатского облсовета эвакуировали депутатов - фото

Не дают избрать голову: из Закарпатского облсовета эвакуировали депутатов - фото

Из-за сообщения о заминировании здания избрание нового председателя облсовета было перенесено на среду, 17 ноября.

В понедельник, 15 ноября, сессию Закарпатского облсовета, на которой депутаты должны были избрать нового председателя, перенесли из-за поступившего в милицию сообщения о заминировании.

Об этом сообщил общественный активист и правозащитник Виталий Грегор.

“Сессионный зал покинули все. Но из кулуаров депутаты Закарпатского областного совета не спешат пока выходить", — отметил активист.

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Автор сообщения напомнил, что это уже второе "минирование" здания Закарпатского облсовета. В предыдущий раз такое сообщение поступило 6 ноября.

Как сообщает Виталий Грегор, тогда стражи порядка установили, что телефонный звонок был из киевского номера.

Сессию перенесли на среду, 17 ноября.

Напомним, сегодня сложил свои полномочия бывший глава Закарпатского областного совета Алексей Петров.

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