"Не делайте язычества": известный священник-блогер рассказал, что на самом деле должно быть в пасхальной корзине

Только 4 продукта: Что обязательно нужно святить на Пасху по совету отца Филюка / © УНИАН

В канун Пасхи верующие готовят праздничные корзины для освящения. Известный священник и блоггер из Тернопольщины Алексей Филюк разъяснил, что именно должно быть в корзине, а какие вещи приносить в храм категорически не стоит.

Об этом Филюк рассказал в своих соцсетях.

По словам священника, смысл пасхальной корзины заключается в благословении пищи, от которой люди воздерживались в течение 40 дней Великого поста.

«Рекомендуется класть то, от чего мы воздерживались. Если не ели колбасы, можно положить, чтобы после церкви прийти и разговиться. Люди, которые воздерживались от употребления пищи животного происхождения, берут корзину, и после службы Божьей приходят домой и разговятся, едят то, от чего воздерживались», — объясняет Алексей Филюк.

Что можно класть в пасхальную корзину: четыре обязательных элемента

Филюк напомнил, что Церковь в Пасху предусматривает чтение молитв о благословении конкретных видов продуктов. Их всего четыре.

«Значит, что благословляется класть в пасхальную корзину? Пасочка. Наша Пасха — Иисус Христос, но есть хлебная булочка. Далее яйца, мясная продукция, творог и масло. И все», — рассказал священник.

Кинжалы и амулеты: чего не должно быть в корзине

Священник предостерегает верующих от «языческих» привычек класть в корзину посторонние предметы, не имеющие отношения к празднику.

«Конечно есть так, что люди себе в корзину кладут, что хотят. Какие-то кинжалы кладут деньги, амулеты. Читается молитва на благословениях хлеба, яиц, мяса и молочной продукции. Четыре. А на кинжалах не читается молитва, поэтому не несите такого в церковь и не делайте какого-либо язычества», — призвал отец.

Главное — не корзина, а вера

Алексей Филюк подчеркнул, что само по себе освящение продуктов не изменит жизни, если человек вспоминает Бога только раз в год.

«Если живете без Бога круглый год, то пасхальная корзина вам мало что изменит. Будем приближаться к Богу через Его слово и заповеди», — подытожил отец Алексей, пожелав всем мирной Пасхи.

Раньше мы писали, когда печь паску и как правильно это делать.