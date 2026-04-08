- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 150
- Время на прочтение
- 2 мин
"Не делайте язычества": известный священник-блогер рассказал, что на самом деле должно быть в пасхальной корзине
Алексей Филюк расставил точки над «i» в пасхальном меню.
В канун Пасхи верующие готовят праздничные корзины для освящения. Известный священник и блоггер из Тернопольщины Алексей Филюк разъяснил, что именно должно быть в корзине, а какие вещи приносить в храм категорически не стоит.
Об этом Филюк рассказал в своих соцсетях.
По словам священника, смысл пасхальной корзины заключается в благословении пищи, от которой люди воздерживались в течение 40 дней Великого поста.
«Рекомендуется класть то, от чего мы воздерживались. Если не ели колбасы, можно положить, чтобы после церкви прийти и разговиться. Люди, которые воздерживались от употребления пищи животного происхождения, берут корзину, и после службы Божьей приходят домой и разговятся, едят то, от чего воздерживались», — объясняет Алексей Филюк.
Что можно класть в пасхальную корзину: четыре обязательных элемента
Филюк напомнил, что Церковь в Пасху предусматривает чтение молитв о благословении конкретных видов продуктов. Их всего четыре.
«Значит, что благословляется класть в пасхальную корзину? Пасочка. Наша Пасха — Иисус Христос, но есть хлебная булочка. Далее яйца, мясная продукция, творог и масло. И все», — рассказал священник.
Кинжалы и амулеты: чего не должно быть в корзине
Священник предостерегает верующих от «языческих» привычек класть в корзину посторонние предметы, не имеющие отношения к празднику.
«Конечно есть так, что люди себе в корзину кладут, что хотят. Какие-то кинжалы кладут деньги, амулеты. Читается молитва на благословениях хлеба, яиц, мяса и молочной продукции. Четыре. А на кинжалах не читается молитва, поэтому не несите такого в церковь и не делайте какого-либо язычества», — призвал отец.
Главное — не корзина, а вера
Алексей Филюк подчеркнул, что само по себе освящение продуктов не изменит жизни, если человек вспоминает Бога только раз в год.
«Если живете без Бога круглый год, то пасхальная корзина вам мало что изменит. Будем приближаться к Богу через Его слово и заповеди», — подытожил отец Алексей, пожелав всем мирной Пасхи.
