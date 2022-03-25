"Не доехали до НАТО, потому что начали умирать под Сумами": Путин на территории Украины собирался воевать с США и Германией

"Не доехали до НАТО, потому что начали умирать под Сумами": Путин на территории Украины собирался воевать с США и Германией

Перед отправкой на войну оккупантам предоставляли импровизированный учебник с перечнем картинок будущих врагов, которыми оказались преимущественно войска НАТО.

Российское военное руководство собиралось воевать на территории Украины не только против ВСУ, но и против войск НАТО.

Об этом свидетельствуют документы, найденные в заброшенной технике россиян, пишет 24 канал.

Как сообщается, российские захватчики изучали структуру вооруженных сил НАТО и уже придумывали план по уничтожению американской и германской техники. Более того, россияне даже учли внешний вид китайского оружия, ведь в Кремле также рассматривают Пекин как потенциального врага.

Согласно найденным материалам, перед отправкой на войну оккупантам предоставили импровизированный учебник с перечнем картинок будущих врагов. Следует отметить, что большинство техники, описанной и изображенной в учебниках, принадлежит американской и немецкой армиям. Во втором руководстве описаны главные тактико-технические характеристики главных видов вооружений этих иностранных армий.

Как отмечается, такие "учебные материалы" бойцам-контрактникам и срочникам раздавали еще 15 января 2022, то есть за 9 суток до нападения. Никакой другой подготовки к войне россияне не проходили.

Российское руководство рассчитывало легко захватить всю Украину всего в течение нескольких дней. Поэтому кремлевские шестерки отправили большинство солдат на войну без современной защиты с устаревшей комплектацией и неисправными системами. Это стало причиной того, что уже в первые дни украинские защитники разбили большую часть техники российских оккупантов.

24 канал

"Мы фиксируем стратегический провал российской армии, отслеживаем диверсионные группы и задерживаем коллаборантов. Видим риторику Путина о "нападении НАТО на Россию", однако все эти рассказы свидетельствуют о просчете пропагандистской машины РФ. Украина отлично справляется с захватчиками самостоятельно. Россияне не доехали до НАТО, поскольку начали умирать под Сумами", – говорят в контрразведке.

Кроме того, в Кремле надеялись опираться на многочисленные агентурные сети, которые захватчики готовили не менее 10 последних лет. Однако и здесь Путин провалился — российские спецслужбы оказались совсем неподготовленными и задержаны либо до российского нападения, либо сразу после него.

Следует также отметить, что украинские военные и терроборонцы задерживают немалое количество предателей, собирающих информацию о перемещении техники и личного состава ВСУ для врага. Более того, они не получают никаких средств, а работают только ради идеи, которую им навязали российские захватчики.

Так, российскими агентами в большинстве своем становятся либо мужчины, которые полностью спились, либо же наоборот интеллигентные одинокие женщины, нашедшие себя в российских соцсетях. Кроме того, предателями становятся и молодые обездоленные ребята, которые "ведутся" на пропаганду россиян, транслирующих ее с фейковых женских аккаунтов.

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