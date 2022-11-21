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Не доехали: ВСУ уничтожили колонну оккупантов в Луганской области

Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
1378
Время на прочтение
1 мин
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Не доехали: ВСУ уничтожили колонну оккупантов в Луганской области

Фото: CNN

В Луганской области Силы обороны "минуснули" вражескую колонну.

В Луганской области у российских оккупантов стало на одну колонну меньше, благодаря точности ВСУ.

Об этом сообщают в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"Подтверждено поражение колонны российских оккупационных войск в районе населенного пункта Сиротино Луганской области. Информация по потерям противника уточняется", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что на временно занятых территориях Луганской области российские оккупанты принудительно переселяют местных жителей. В частности, в Луганск принудительно перемещены жители Беловодска.

Напомним, что ВСУ с февраля по июль ликвидировали большинство российских офицеров. Поэтому в РФ наскоро мобилизуют новых оккупантов и обучают их по старым методикам.

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Дата публикации
Просмотры
1378
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