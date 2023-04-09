Не долетела до Вашингтона: в Крыму российская ракета "Сармат" "попала" в автобус

На надувной ракете "Сармат" была надпись "На Вашингтон, США – враг".

Во временно оккупированном Севастополе надувная ракета "Сармат", предназначенная для удара по Вашингтону, "попала" в автобус.

Смешное фото публикуют в Сети.

На кадрах видно, как гражданин России по неизвестным причинам перевозил на крыше своего автомобиля надувную межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат" с надписью "На Вашингтон, США – враг". В какой-то момент произошло столкновение двух транспортных средств — ракета "попала" в автобус.

Когда сделано фото – неизвестно. Однако пользователи соцсети предполагают, что это свежая фотография.

Отметим, что российский диктатор неоднократно угрожает ядерным оружием, в частности ракетой "Сармат". Так, во время визита американского президента Джо Байдена в Киев 20 февраля Россия провела испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Впрочем, в США опровергли эту информацию.

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