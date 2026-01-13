Не долетели до Африки: маленькие птицы с черной грудкой массово зимуют в Украине

Побережник черногрудый. Фото: Mykola Swarnyk/CC BY-SA 3.0

В Национальном природном парке «Тузловские лиманы» сейчас зимует несколько сотен побережников черногрудых — небольших прибрежных птиц семейства барашковых. Птицы остаются на лиманах, ища свободные ото льда участки водоемов, где можно найти корм.

Об этом сообщил доктор биологических наук, сотрудник нацпарка Иван Русев.

Каждую осень через территорию нацпарка пролетают тысячи побережников этого вида, направляясь в Африку. Большинство из них зимует именно на теплом континенте, тогда как часть задерживается на юге Одесской области.

Побережники чорногруді на Одещині / © Facebook/Иван Русев

Побережник черногрудый (Calidris alpina) — птица массой от 40 до 80 граммов, с длиной тела 16-22 см и размахом крыльев до 40 см — имеет характерную окраску: в брачный период спина бурого оттенка с темными пятнами, а грудь и передняя часть брюха — черные. Во внебрачном оперении верх тела приобретает серый цвет. Вид гнездится по всему побережью Северного Ледовитого океана и совершает дальние миграции — европейские и азиатские популяции улетают зимовать в Африку и Юго-Восточную Азию.

