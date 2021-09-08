Не домашние животные: в Днепре девушка на съемной квартире жила с теленком и поросенком (фото)

Не домашние животные: в Днепре девушка на съемной квартире жила с теленком и поросенком (фото)

Выгуливала девушка животных рядом с проезжей частью.

В Днепре гражданка другого государства выгуливала на улице теленка и поросенка, которые живут у нее в квартире. На место вызвали патрульную полицию.

Об этом пишет издание "Информатор".

Как выяснилось, правоохранителей очевидцы вызвали потому, что теленок едва не попал под машину — он не был привязан, а сама девушка-владелец за животным в это время не следила. К тому же теленок показался прохожим истощенным.

Впоследствии девушка, которая представилась Алисой, сообщила, что купила животных, чтобы "их не съели".

"Поросенок появилось гораздо раньше и многие уже могли его видеть. А вот теленок появился несколько дней назад. Девушка купила его в селе Егоровка через интернет площадку. Она утверждает, что свинка обошлась в 20 тысяч гривен, а теленок — 2 тысячи гривен. Оба животных она держала у себя на съемной квартире", — отметили в издании.

Копы проверили квартиру девушки, чтобы выяснить, в каких условиях живут четвероногие. Выяснилось, что теленок и свинка в еде не ограничены. Впоследствии иностранка согласилась отдать теленка в приют, а свинку все же оставила себе.

Напомним, что в Кривом Роге неизвестные жестоко убили собаку местного зоозащитника.

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