Не доплыли 100 метров до Румынии: чем закончилась ночная "прогулка" по Тисе для шести "путешественников" из Закарпатья

Нарушители выбрали ночное время для своего "приключения", надеясь избежать внимания стражей границы.

В ночь на 25 апреля пограничники в Тячевском районе задержали шестерых мужчин, подозреваемых в попытке незаконно попасть в Румынию через реку Тиса.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Шесть нарушителей направлялись к Тисе, чтобы через реку попасть в Румынию. Мужчины заранее готовились и вышли на организаторов незаконной переправы. Те обещали безопасное пересечение государственной границы за вознаграждение от €5000 до $10000.

"Пловцов" остановили пограничники в 100 метрах от границы. В отношении задержанных составили протоколы об админправонарушениях.

Напомним, в Закарпатской области вдоль реки Тиса у границы с Румынией установили заграждение с колючей проволокой.

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