Не допускать детей без прививки в учебные заведения: главный санврач объяснил важность обязательной вакцинации

Не допускать детей без прививки в учебные заведения: главный санврач объяснил важность обязательной вакцинации

Кузин отметил, что последние вспышки инфекционных болезней были связаны с недостаточным уровнем охвата обязательными прививками.

Главный санврач Игорь Кузин считает необходимым сделать вакцинацию от основных болезней обязательной. В этом контексте он поддерживает идею закрепления в законе нормы о недопуске непривитых детей в учебные заведения.

Об этом новый главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил в интервью изданию LIGA.net.

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Объясняя свою позицию, Кузин отметил, что в Украине последние вспышки инфекционных болезней были вызваны недостаточным уровнем охвата обязательными прививками.

Кроме того, он считает, что необходимо одновременно с обязательным вакцинацией внедрять ответственность медработника за распространение ложных сведений о вакцинации и усиливать ответственность за подделку справок о вакцинации.

"Я бы учитывал решение Верховного Суда о недопуске невакцинированных детей в учебные заведения. И вводил подобные нормы в законе не допускать в учреждения образования детей, не вакцинированы и не имеют на это объективных причин, абсолютных медицинских противопоказаний. Они все равно могут выбирать альтернативу — дистанционный формат или что", — ответил Кузин на вопрос, имеют ли наказывать за отказ от вакцинации.

Также главный санврач поддержал и то, чтобы сделать вакцинацию обязательной для части взрослого населения.

"У нас есть часть взрослого населения, для которой вакцинация должна быть обязательной: работники образования, сферы обслуживания, мы не должны допускать их к рабочим местам без прививки. Для всех остальных обеспечить обязательность довольно трудно и сам процесс контроля не будет практического смысла. Это скорее собственный выбор человека", - считает главный санврач.

Напомним, ранее образовательный омбудсмен Сергей Горбачев ответил, будет вакцина от COVID-19 в перечне обязательных для посещения школы.

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