Не дошел до границы Румынии 15 км: в лесу отыскали заблудившегося уклониста – фото

На украинско-румынской границе нашли уклониста, заблудившегося в лесу и нуждавшегося в медицинской помощи.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Так, к пограничникам Черновицкого отряда обратились представители ГСЧС. Чрезвычайщикам поступил звонок от заблудившегося в пограничье мужчины, который нуждался в медицинской помощи.

"После полуторачасовых поисков общая поисковая группа в составе пограничников, представителей ГСЧС и полицейских обнаружила 32-летнего жителя Запорожской области. Как выяснилось, он пытался незаконно попасть в Румынию и не рассчитал свои силы и заблудился. Почти сутки мужчина пытался найти дорогу, потом у него повысилось давление и он позвонил спасателям", — говорится в сообщении.

Задержанный уклончивый, заблудившийся у границы Румынии.

Задержанный уклончивый, заблудившийся у границы Румынии.

Правонарушителя нашли в 15 километрах от границы Румынии.

Врачи ГСЧС предоставили мужчине медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. А пограничники составили на мужчину админпротокол за попытку незаконного пересечения границы (ст. 204 КУоАП).

В ГНСУ также отметили, что только за минувшие выходные пограничники задержали 41 мужчину призывного возраста за попытку незаконно пересечь границу.

Напомним, в Тернопольской области уклонист отказался воевать и заявил, что лучше перейдет на сторону РФ.

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