Не дошел домой: на Запорожье мужчина залез в чужой дом, чтобы выспаться под батареями

Мужчина вину признал и раскаялся.
В селе Пятихатки Васильевского района Запорожской области мужчина устал идти в свой дом и залез в чужой, чтобы там переночевать. За это приговорили к одному году ограничения свободы, заменив этот приговор испытательным сроком.
Об этом идет речь в приговоре Васильевского районного суда Запорожской области, сообщает ТСН.ua.
По данным суда, мужчина ночью 6 января возвращался домой. Он был нетрезв и, устав идти в свой дом, залез в чужое жилище. Он зашел на кухню и уснул под батареями, где его на Рождество, 7 января, нашли владельцы дома. При этом подозреваемый ничего не воровал, а только спал.
В суде подозреваемый вину признал и раскаялся. Суд признал мужчину виновным по ч.1 ст.162 Уголовного кодекса Украины. Его приговорили к 1 году ограничения свободы, заменив этот приговор испытательным сроком.
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