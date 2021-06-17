Не дошла 15 метров: альпинистка из Ивано-Франковска призналась, что подделала фото с вершины Эвереста

Женщина добавила, что она планирует еще раз подняться на Эверест, однако сделает это без лишнего шума.

Альпинистка из Ивано-Франковска Кристина Мохнацкая призналась, что она не дошла до вершины Эвереста и подделала фото с горы.

Об этом она рассказала на пресс конференции, пишет Укринформ.

Кристина Мохнацкого сообщила, что не дошла до вершины Эвереста лишь 15 метров, однако была убежденной, что восхождение ей зачтут, поскольку это пообещали женщине ее проводники. Также альпинистка призналась, что фото, которое она опубликовала в Сети было не с ней. Поэтому Facebook заблокировал ее страницу.

"Фотография с вершины — моя, но на вершине я не была", — добавила Мохнацкая.

Кристина Мохнацкая также добавила, что она решила возвращаться из-за того, что ее проводнику стало плохо и она волновалась, чтобы тот не умер.

"Я думала, чтобы он не умер, потому что с кем я буду сходить. Я понимала, на которой я высоте, где я, что мне осталось немного. Впрочем, этот ветер, который сносит в снег, эти люди, которые идут туда и обратно, а еще перед тем погибли двое шерпов. Подъем — это только 40% успеха, самое важное, когда ты вернешься целым ", — сказала Кристина Мохнацкая.

Женщина добавила, что она планирует еще раз подняться на Эверест, однако сделает это без лишнего шума.

Напомним, харьковчанин стал первым украинцем, который четыре раза покорил самую высокую гору мира Эверест.

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