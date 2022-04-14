Не дотягивают до плана: в так называемой "ЛДНР" принудительно мобилизуют мужчин

Оккупанты вылавливают мужчин в их квартирах и домах, чтобы заставить пойти на войну.
В Донецкой и Луганской областях принудительно забирают мужчин для войны с Украиной.
Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.
На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей продолжается проведение принудительных мобилизационных мероприятий.
"Да, в городе Горловка, проводятся ежедневные обходы частных и многоквартирных кварталов. Кроме того установлено, что российское командование поставило задачу мобилизовать 60-70 тысяч человек на территории так называемой "ДНР". Однако указанные показатели были выполнены только на 20%", — говорится в сообщении.
Напомним, что "казаков", участвовавших в оккупации Крыма, отправили воевать с Украиной
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