"Не доверяйте Путину": спикер МИД резко отреагировал на заявления Кремля о "коридорах" для журналистов

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий резко ответил на новые заявления Владимира Путина по поводу возможных «коридоров» в зоне боевых действий.

Об этом он поделился в X.

Он категорически не рекомендовал журналистам доверять подобным предложениям, напомнив о трагическом опыте.

«Я не рекомендую никаким журналистам доверять никаким предложениям Путина по поводу „коридоров“ в зоне боевых действий. Я своими глазами видел, чем заканчиваются такие предложения — 29 августа 2014 года в Иловайске», — заметил Георгий Тихий.

Также подчеркнул, что единственная цель российского диктатора — затягивание войны, и он никогда не сдерживал обещаний о прекращении огня. Спикер призвал СМИ не помогать Путину оправдывать его преступления из-за возможных провокаций против журналистов. Кроме того, МИД напомнил о юридических последствиях.

«Любые визиты на оккупированную Россией территорию без разрешения Украины являются нарушением нашего законодательства и международного права. Они будут иметь долгосрочные репутационные и юридические последствия. Мы внимательно следим за этим», — отметил Георгий Тихий.

Напомним, российское Минобороны сообщило, что получило от главы Кремля Владимира Путина приказ разрешить беспрепятственный доступ иностранных и украинских журналистов в районы Покровска, Мирнограда и Купянска, где, по версии РФ, украинские войска находятся в блокаде.

В ведомстве отметили, что российское командование якобы готово на время приостановить боевые действия на 5–6 часов для создания коридоров безопасного въезда и выезда журналистов.

По состоянию на 30 октября продолжаются попытки войск РФ прорваться в Покровск Донецкой области. Оккупанты используют тактику малых групп и стремятся закрепиться в восточной и северной части города.