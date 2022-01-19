Не довезли в больницу: водитель автобуса, совершивший массовое ДТП в Одессе, скончался

Не довезли в больницу: водитель автобуса, совершивший массовое ДТП в Одессе, скончался

Авария произошла утром.

Водитель автобуса MAN, не справившийся с управлением в Одессе и совершивший ДТП, скончался в карете скорой помощи.

Об этом пишет "Суспільне".

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Авария произошла на улице Разумовской, 19 примерно в 10 утра. По данным полиции, водитель автобуса не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Hyundai Tucson, Daewoo Lanos, Hyundai SantaFe и Chevrolet Aveo.

По инерции продолжил движение, выехал на тротуар и наехал на деревья и остановку.

Известно, что в больницу доставили водителя автомобиля Chevrolet.

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Напомним, что в Кировоградской области суд первой инстанции вынес приговор мужчине, из-за которого в ДТП погибли двое взрослых и двое детей. Прокуроры планируют подавать апелляцию.

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