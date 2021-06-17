Не дождался гидрокостюма: Аксенов прокомментировал странный заплыв кролем в затопленной Керчи

По его словам, спасатели в гидрокостюмах таким образом сопровождают все лодки на затопленных после ливня улицах.

Так называемый "глава" оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов поблагодарил спасателей, которые плыли за его лодкой в затопленной после разгула стихии Керчи. В комментарии "Криминформу" он заметил, что не дождался гидрокостюма и поэтому воспользовался лодкой для осмотра пострадавших от стихии улиц.

"Сотрудники МЧС сопровождают все лодки, специально находятся в гидрокостюмах ... Это делается для всех без исключения, и я, соответственно, этим исключением ни был", — заявил Аксенов, предложив выразить благодарность спасателям.

"Они говорят, что плавают так сегодня все утро. Все мужественно выполняют свои задачи ", — добавил он.

При этом Аксенов отметил, что воспользовался лодкой, потому что не было времени ждать гидрокостюм, который бы подошел ему по размеру. "Если кто-то хотел, чтобы я час-полтора ждал гидрокостюма моего размера, то хорошо, в следующий раз буду возить с собой", — сказал глава оккупационной власти Крыма.

Напомним, что утром 17 июня было опубликовано видео, на котором видно, что за лодкой, в котором находится Сергей Аксенов, кролем плывут трое мужчин в гидрокостюмах.

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