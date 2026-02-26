Не дождался весны: в Чернобыльской зоне заметили необычное поведение енотовидной собаки

Енотовидная собака / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Реклама

В Чернобыльской зоне зафиксировали активность енотовидной собаки, которая прервала зимний сон. Специалисты объясняют: причин такого пробуждения может быть несколько.

Об этом сообщило издание Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.

Среди возможных причин — кратковременное потепление, недостаток жировых запасов или нарушение покоя норы из-за постороннего воздействия. В природе зимний сон этого животного не является глубоким, поэтому даже незначительные изменения окружающей среды могут стать сигналом к активности.

Реклама

«Но есть еще один фактор — приближается весна. Увеличение светового дня и первые признаки сезонных изменений все чаще „будят“ даже тех, кто должен был бы еще спать», — говорится в сообщении.

Енот уссурийский, или енотовидная собака (Nyctereutes procyonoides) — вид млекопитающих семейства псовых, происходящий из Восточной Азии. В научной литературе корректным украинским названием является именно «енотовидная собака». Название «енот» относительно этого животного начали употреблять относительно недавно как заимствование из охотничьего жаргона. Не следует путать его с ракуном.

В первой половине ХХ века вид искусственно завезли в Европу как охотничье животное. С тех пор он сформировал многочисленные популяции за пределами естественного ареала, в том числе и в Украине. В Европейском Союзе енотовидная собака включена в перечень инвазивных видов.

Длина тела животного составляет 50-68 см, хвоста — 13-25 см. Вес обычно 4-6 кг, но перед зимовкой может достигать 10 кг. Зимой мех густой и длинный, буро-серого или земно-коричневого окраса, летом — более светлый, с красноватым оттенком.

Реклама

Для вида характерна зимняя спячка: в холодный период енотовидные собаки не выходят из укрытий и прекращают наземную активность. Пробуждение обычно приходится на март-апрель. Вид всеяден, обитает вблизи водоемов, осенью в значительной степени зависит от фруктов и ягод.

В Украине численность вида оценивают примерно в 10 тысяч особей с тенденцией к росту. Отдельное внимание ученые обращают на эпизоотическую ситуацию: енотовидные собаки часто являются носителями бешенства, и в некоторых регионах именно они играют значительную роль в поддержании природных очагов этой болезни.

С 2021 года вид фиксируют и в зоне отчуждения ЧАЭС, где он постепенно занимает свою экологическую нишу.

Напомним, ранее в Черкасской области сфотографировали белую синицу — одну из самых редких птиц Украины, занесенную в Красную книгу. Увидеть представителя этого таежного вида здесь — настоящее чудо, ведь большинство особей обитают на Волыни.