Не дождутся домой родители сыновей: в Ровенской области попрощались с четырьмя погибшими воинами

Бойцы погибли во время защиты Украины на Донбассе и Николаевской области.

В Ровенской области отдали уважение и провели в последний путь четырех военных. 34-летний Александр Дещинский, 32-летний Николай Бондарчук, 34-летний Олег Миколайчук и Артур Молчанович отдали жизнь за Украину.

Об этом сообщили в Ровенской областной военной администрации и рассказали истории погибших воинов.

"34-летний Александр Дещинский из Здолбунова 6 марта пополнил ряды ВСУ. Сначала полигон, дальше – передовая. Где служил Александр, родные не знали, всегда говорил – он в тылу. Так говорил, чтобы родители не волновались. С детства Александр слышал от отца историю, которую дедушка, Тихон Дещинский, в далеком 1941-м ушел на фронт, прошел всю войну, был неоднократно ранен. Победу встречал в госпитале. Дедушка прожил 92 года и всю жизнь носил в себе осколки фашистских снарядов. Александру тоже на долю выпало встать на защиту Родины, только уже от рашистов", — рассказывают в ОВА.

Солдат погиб в результате артиллерийских обстрелов 1 ноября вблизи населенного пункта Шевченко Донецкой области. В декабре ему должно было исполниться 35 лет.

"Не успел жениться, хотя встретил свою любовь. Его навсегда запомнят улыбающимся, веселым. Сашка, который всегда шутил и никогда не падал духом", — говорится в сообщении.

11 ноября погиб во время выполнения боевого задания в Николаевской области 32-летний Николай Бондарчук из Крылова Корецкой. В гражданской жизни Николай был зубным техником. "Даже не успел создать семью, но после полномасштабного вторжения сразу встал на защиту Украины, родного дома и своих близких", — говорят в ОВА.

7 ноября во время выполнения боевого задания в результате минно-взрывной травмы вблизи населенного пункта Павловка Донецкой области погиб солдат-разведчик Олег Миколайчук из Оржева Клеванской громады.

"В мирной жизни работал за границей. Когда пришла на украинскую землю московская орда – встал на защиту Отчизны. Не дождутся домой родители сына, не встретит любимая девушка своего избранника", — говорят в ОВА.

В Ровенской области попрощались еще с одним бойцом Артуром Молчанович, уроженцем села Будимля Миляцкой громады, который проживал в Сумской области. Мужчину призвали во время мобилизации в ряды Вооруженных Сил Украины.

"Мужественно противостоял российскому агрессору и защищал Родину. К сожалению, Артур погиб 29 октября на Луганском направлении во время артобстрела. Вчера жители Миляцкой громады провели в последний путь Воина", — говорится в сообщении.

Ситуация на фронте

Российские захватчики на протяжении суток пытаются проводить десятки штурмовых действий в Донецкой области, но несут огромные потери, особенно на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

По состоянию на 15 ноября общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 82 080 человек. За сутки ВСУ ликвидировали более 700 российских военных.

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