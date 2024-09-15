Не дожил 2 дня до своего 16-летия: в жуткой аварии в Винницкой области погибли двое детей

В результате ДТП погибли пассажиры легковушки: 15-летнему парню 17 сентября должно было исполниться 16 лет.
В селе Райгород, что в Винницкой области, произошла жуткая авария с участием легковушки и грузовика. Погибли годовалая девочка и 15-летний парень, 24-летняя девочка госпитализирована.
Об этом сообщает полиция Винницкой области.
"Недалеко от с. Райгород Гайсинского района 30-летний водитель автомобиля Chevrolet Aveo, житель г. Бровары Киевской области, во время объезда упавшего на проезжую часть дороги дерева выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем DAF с полуприцепом, под управлением 50-летнего одессита, двигавшегося во встречном направлении", — сообщили правоохранители.
По информации полиции, в результате ДТП погибли пассажиры легковушки: 15-летнему парню 17 сентября должно было исполниться 16 лет.
Автомобили помещены на арестплощадку. У водителей произведен забор крови для проведения экспертизы на состояние опьянения. Продолжаются следственные действия.
По этому факту следователи следственного управления расследуют уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.
Напомним, в Полтавской области жена священника трижды переехала жену умершего военного.
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