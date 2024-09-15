Не дожил 2 дня до своего 16-летия: в жуткой аварии в Винницкой области погибли двое детей

В результате ДТП погибли пассажиры легковушки: 15-летнему парню 17 сентября должно было исполниться 16 лет.

В селе Райгород, что в Винницкой области, произошла жуткая авария с участием легковушки и грузовика. Погибли годовалая девочка и 15-летний парень, 24-летняя девочка госпитализирована.

Об этом сообщает полиция Винницкой области.

Также читайте Во Львовской области произошла смертельная авария с военными

"Недалеко от с. Райгород Гайсинского района 30-летний водитель автомобиля Chevrolet Aveo, житель г. Бровары Киевской области, во время объезда упавшего на проезжую часть дороги дерева выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем DAF с полуприцепом, под управлением 50-летнего одессита, двигавшегося во встречном направлении", — сообщили правоохранители.

По информации полиции, в результате ДТП погибли пассажиры легковушки: 15-летнему парню 17 сентября должно было исполниться 16 лет.

Автомобили помещены на арестплощадку. У водителей произведен забор крови для проведения экспертизы на состояние опьянения. Продолжаются следственные действия.

По этому факту следователи следственного управления расследуют уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Напомним, в Полтавской области жена священника трижды переехала жену умершего военного.

Новости ТСН 11:00 14 августа. Курское наступление, авария в Хмельницкой области, возвращение олимпийцев

Читайте также: