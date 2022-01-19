Не дожила до дня рождения: под Винницей в ДТП погибла 15-летняя девушка, которая ехала на фотосессию

Не дожила до дня рождения: под Винницей в ДТП погибла 15-летняя девушка, которая ехала на фотосессию

Мать девушки считает, что причиной аварии могла стать скользкая дорога.

Под Винницей в ДТП погибла 15-летняя студентка Винницкого колледжа искусств имени Н. Д. Леонтовича. Мирослава вместе с парнем спешила на важные съемки, когда их автомобиль попал в аварию. Девушка несколько дней не дожила до своего дня рождения, которое должна была праздновать в конце января.

Об этом пишет Оbozrevatel.

В ДТП попали три автомобиля

ДТП произошло 13 января на объездной дороге возле Винницы. Там столкнулись сразу три автомобиля, в одном из которых со своим парнем ехала Мирослава. Девушка погибла на месте, ее 23-летнего парня госпитализировали.

В день трагедии спешила на съемку

Девушка была родом из города Бершадь Гайсинского района Винницкой области, она была единственной дочерью в семье. Мать девушки Людмила рассказала, что ее дочь была модельной внешности, поэтому ее часто приглашали на съемки. В день трагедии она тоже спешила на фотосессию.

"Она демонстрировала прически, макияж. На этот раз она как раз спешила на такую съемку. Очень радовалась, рассказывала мне, что обычно макияж делают студенты, стажеры, а тут пригласила сама мастер", — вспоминает мать девушки.

Девушка была очень талантлива

Людмила добавляет, что ее дочь была очень талантлива и училась в колледже по классу вокала.

"У нее были очень хорошие способности. Учительница музыки часто брала ее на конкурсы, у нее осталась большая папка с грамотами, много кубков", – говорит женщина.

Мать вспоминает, что ее дочь вместе со своим 23-летним парнем недавно арендовали квартиру в Виннице, где они планировали вместе жить. По ее словам, ДТП могло произойти из-за скользкой дороги и снега.

По факту ДТП полиция открыла уголовное производство по ст. 286 – нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего (предусматривает до 8 лет лишения свободы).

Читайте также: