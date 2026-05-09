"Не думал, что дома тоже будут издеваться": в Одессе освобожденный из плена заявил о похищении сотрудниками ТЦК

Дмитрий Кащук / © Радіо Свобода

Реклама

Украинский военный Дмитрий Кащук, освобожденный из российского плена, заявил, что его пытались насильно мобилизовать в Одессе.

Об этом он рассказывает в интервью «Радио Свобода» и каналу «ВСЕ: ОДЕССА».

Мужчина отмечает, что его силой затащили в бус, несмотря на имеющиеся документы об инвалидности и пребывании в плену.

Реклама

«Я не ожидал, что выйду из подъезда и меня будут забрасывать в бусик дома. Там (в плену — Ред.) издевались, а что здесь будут издеваться, мне и в голову не приходило. Вышел я из подъезда, бусик подъезжает. Я говорю: „не бегите, я же от вас не убегаю“. Один в маске, во всем черном, в балаклаве. Я говорю: „я не буду с тобой говорить“. Они увидели, что я военнообязан. Я говорю: „посмотрите дальше (документы — Ред.), я из плена и имею третью группу инвалидности“. Они не разбирались, ударили и забросили меня в бус», — говорит Кащук.

По словам Дмитрия, его около 20 минут возили по городу, отобрали телефон и ключи, избивали и угрожали. Когда люди в форме и балаклавах выяснили, что он действительно не подлежит мобилизации, его высадили из автомобиля.

Ветеран отмечает, что уголовное производство в полиции было открыто только после огласки в медиа.

Что говорят в ТЦК

Одесский областной ТЦК и СП прокомментировал инцидент, заявив, что «выясняет обстоятельства».

Реклама

«В рамках проверки устанавливается идентификация лиц и транспортных средств. Поскольку, по описанию заявителя, участники происшествия были в балаклавах и без опознавательных знаков, вопрос их принадлежности к подразделениям ТЦК и СП является предметом служебного расследования», — говорится в сообщении.

В военкомате заверили, что «взаимодействуют с правоохранительными органами для объективного установления всех обстоятельств».

«Мы с глубоким уважением относимся к защитникам Украины, в частности, к тем, кто прошел через плен. Рассмотрение этого заявления находится на особом контроле. Тщательность изучения обстоятельств является приоритетом, поскольку правовая оценка инцидента базируется исключительно на результатах официальных проверок. Соблюдение военной этики и законности обязательно для каждого представителя Сил Обороны Украины. В случае подтверждения вины любых должностных лиц они понесут ответственность по закону», — уверяет Одесский ТЦК.

Ранее ветеран войны с инвалидностью Дмитрий Матяш заявил, что в Днепре его остановили и избили сотрудники ТЦК и СП.

Реклама

Новости партнеров