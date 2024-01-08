"Не думаю, что нам следует прибегать к финансовым репрессиям": заместитель главы Нацбанка — об уклонистах

В рамках существующего сегодня законодательного поля финансово ограничить лиц, уклоняющихся от мобилизации в Украине, нельзя.

Об этом заявила заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова в эфире "Мы — Украина".

"Информация о каждом конкретном лице, которое есть в банках, может раскрываться только в отдельных случаях, в большинстве случаев — по решению суда. (...) Поэтому я не вижу такой возможности в рамках существующего законодательства", — сказала Екатерина Рожкова.

Екатерина Рожкова выразила надежду, что до финансового ограничения ситуация в стране не дойдет.

"Я не думаю, что нам следует прибегать к финансовым репрессиям. Должны быть задействованы другие механизмы", — отметила она.

Напомним, военнообязанным украинцам не будут блокировать банковские карты за неявку в ТЦК. Информация о потенциальном ограничении доступа, распространенная ранее, является фейковой.

Между тем экскомандир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий отметил, что без украинцев, кого принудительно мобилизуют ТЦК, ВСУ просто физически не продержатся. Ведь ни одна большая война никогда в истории не выигрывалась исключительно силами добровольцев.

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