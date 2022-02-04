Не дышал и горела одежда: появилось видео, как в Шостке реанимировали 33-летнего мужчину, которого вынесли из огня

В настоящее время пострадавший находится в реанимации, у него обгорела половина тела.
В Сумской области спасатели вернули с того света 33-летнего мужчину. Его в городе Шостка вынесли из охваченного огнем дома.
Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.
Хозяина жилища спасатели нашли уже без признаков жизни, на нем пылала одежда. В Сеть попали кадры, как командир пожарно-спасательного отделения постоянно проводит реанимационные мероприятия, и через 7 минут сердце мужчины снова начинает биться.
Пострадавший был передан медикам. В настоящее время он находится в реанимации, у мужчины обожжено более половины тела. А все, из-за сигареты, которую он плохо погасил, и после этого лег спать.
Напомним, что под Николаевом спасатели достали из ледяной воды мужчину, пробывшего там 40 минут.
Читайте также: