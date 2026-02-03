ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
374
Время на прочтение
1 мин

"Не едим и не пьем": ГУР показало, как россиян оставили на произвол судьбы на позициях

Российские захватчики жалуются на упадок системы тылового довольствия.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Потери РФ (иллюстративный фото)

Потери РФ (иллюстративное фото) / © Associated Press

В пехотных подразделениях российских оккупационных войск наблюдается системный упадок логистики, из-за чего военные РФ на позициях длительно остаются без пищи и воды.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В разговоре, опубликованном разведкой, российский военнослужащий жалуется на полное отсутствие продовольственного обеспечения. По его словам, из-за голода он критически потерял вес, а его физическое состояние — истощенное. Военный РФ отмечает, что форма на нем «висит как на вешалке», а от него самого «остались кожа, кости и борода».

В ГУР подчеркнули, что подобные показания подтверждают неспособность российского командования наладить базовые поставки своих подразделений на передовой. Военные на позициях фактически оставлены на произвол судьбы без надлежащего питания и питьевой воды. На фоне деградации условий службы в ГУР МО еще раз напомнили российским военным о возможности сдаться в плен.

Напомним, раненый военнослужащий 5-го батальона 112-й отдельной бригады Сил территориальной обороны вышел из плена и вывел с собой двух российских военных.

По состоянию на утро 3 февраля ВСУ уничтожили 1242290 солдат Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 760 военных. Данные уточняются.

Дата публикации
Количество просмотров
374
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie