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"Не едьте в Украину": МИД призвал хасидов воздержаться от паломничества в Умань на Рош ха-Шана 2026
Министерство иностранных дел рекомендовало хасидам не планировать поездку в Умань на Рош ха-Шана в 2026 году. В ведомстве объяснили, какие угрозы и ограничения могут ожидать паломников.
Министерство иностранных дел Украины рекомендовало иностранным паломникам-хасидам воздержаться от поездок в Умань на празднование Рош ха-Шана в 2026 году. Как и в течение всех предыдущих лет во время полномасштабной войны, хасидов призывали не ехать в Украину из-за безопасности.
Об этом сообщили в МИД Украины.
Хасидам рекомендовали не ехать в Украину на Рош ха-Шана 2026
В ведомстве отметили, что в условиях полномасштабной войны не могут обеспечить паломникам полную безопасность на всей территории Украины.
«Продолжающаяся уже более четырех лет полномасштабная агрессия России против Украины, постоянные массированные ракетные обстрелы украинских городов и общин, гражданской и транспортной инфраструктуры, постоянный российский террор, диверсии и провокации представляют реальные угрозы жизни и безопасности людей», — пояснили в МИД.
Дипломаты обратились к верующим с просьбой реалистично оценивать ситуацию и учитывать, что безопасность им гарантировать не могут из-за постоянных российских ракетных ударов.
Если же паломники все равно отважатся отправиться в Черкасскую область, им придется учитывать ограничения военного положения и логистические вызовы. В частности, в Украине для паломников будут действовать ограничения свободы передвижения, комендантский час, усиленное патрулирование, запрет на массовые собрания, а также применение принудительных мер к тем, кто не соблюдает ограничения.
В МИД добавили, что у паломников-хасидов могут возникнуть трудности с логистикой, поскольку наземное сообщение сейчас перегружено. Также паломникам следует учитывать, что систематические обстрелы транспортной инфраструктуры вызывают задержки.
Отдельно выделили, что в Умани не хватает укрытий для гражданских, способных вместить такое количество людей в местах массового скопления.
Также это большая нагрузка на медицину, ведь у местных больниц нет ресурсов для полноценного обслуживания такого количества паломников.
Кроме того, паломникам, которые все же прибудут в город, настоятельно рекомендуют заранее ознакомиться с официальной информационной справкой о правилах уплаты туристического сбора.
Украина и Израиль вместе следили за безопасностью паломников
Напомним, в прошлом году Украина и Израиль вместе следили за безопасностью паломников-хасидов, приехавших в Умань на праздник Рош ха-Шана.
Стороны разработали план привлечения полицейских, медиков и волонтеров обеих стран, а также создание сети безопасности на месте и пограничных переходах под координацией главного раввина Украины Моше Асмана.
Несмотря на то, что все предыдущие годы Украина призвала паломников воздержаться от поездок в страну, где идет война, хасиды продолжили приезжать.