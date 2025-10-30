Не ели три дня: пожилые супруги прошли 16 км пешком из фронтового города в Донецкой области

Эвакуированные супруги из Торского / © Национальная полиция Донецкой области

В Донецкой области полицейские эвакуировали пожилых супругов, которые добрались до Лимана из фронтового села Торское пешком, преодолев 16 километров. Люди не ели три дня, а их дом был полностью разрушен при обстреле. В общей сложности правоохранители эвакуировали пятерых человек.

Об этом сообщила полиция Донецкой области и отряд "Белые ангелы" на YouTube-канале.

Трудный путь к спасению

Торское, где сейчас идут тяжелые бои, ежедневно находится под плотными вражескими ударами. Супруги укрывались от обстрелов в погребе, но даже подвал не гарантировал безопасности. После очередного попадания людям едва удалось выскочить из подвала, а их дом полностью уничтожен огнем. Оставшись без крова и средств к существованию, они решили эвакуироваться.

«Три дня не ели. Прилетело, едва успели выскочить из подвала. Все погорело, ничего не осталось. Решили идти к зятю в Лиман. В 9 утра вышли и где-то около 14 дошли», — рассказал мужчина.

Пешком, держась за велосипед, чтобы поддерживать равновесие, пенсионеры уходили около пяти часов. Женщина вынуждена была снять обувь и идти босая, поскольку ботинки натерли ей ноги до ран. Преодолев долгий путь, они остановились у людей в Лимане, поскольку женщине стало плохо с сердцем.

«Белые ангелы» спешат, несмотря на дроны

Из-за постоянных и интенсивных атак российских войск количество заявок на эвакуацию в Лиманской общине растет, на этот раз в полицию поступило 10 срочных обращений.

Передвижение в районе затруднено из-за высокой активности вражеских дронов-камикадзе. Поэтому полицейские из группы "Белые ангелы" тщательно планируют маршруты, чтобы максимально быстро забрать всех желающих и не попасть под обстрел.

Спасенных жителей полицейские доставили в безопасную локацию. Там их уже ждали волонтеры отряда быстрого реагирования «Красный крест», которые помогут людям добраться до родственников в других, более безопасных регионах страны.

Напомним, из Купянска 28 раз эвакуировали одну и ту же семью. Пожилые супруги постоянно возвращались домой, чтобы ухаживать за огородом.