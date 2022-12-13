Не ешьте это после сорока: учёные назвали продукт, который запрещено употреблять в этом возрасте

Есть один продукт, который нельзя есть после сорока. Хотя многие продолжают добавлять его в свои блюда. Он обладает высоким процентом жира и может практически полностью уничтожить метаболизм. Читайте в материале ТСН.ua, о чем идет речь.

Ученые уже давно осознали, что метаболизм с возрастом перестает работать так, как нам бы этого хотелось. Поэтому его нужно всячески поддерживать. Как пишут в "Shefinds", чтобы и после сорока лет вес оставался в норме, стоит посмотреть ежедневный рацион. К сожалению, конкретные продукты из него придется выкинуть. В частности, бекон, который многим нравится.

По словам диетолога Лизы Ричардс, слишком большое количество жиров, негативно влияющих на здоровье, а также высокая калорийность, делают бекон именно тем продуктом, который способен привести к увеличению веса и развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

С Лизой согласны и другие эксперты по здоровому питанию. По их мнению, переработанное мясо, которым и является бекон, можно назвать одним из худших продуктов, когда речь идет о здоровье.

Почему бекон следует избегать тем, кому "за сорок"

По словам Ричардса, в состав бекона входит очень много жиров (50% из всех компонентов). Хотя некоторые из них мононенасыщенные (10%) и полезны для человеческого организма (такие же содержатся, например, в рыбе), однако большая половина может нанести непоправимый вред здоровью и негативно отразиться на талии.

И жиры не единственная причина, почему бекон после сорока лучше не есть. Этот продукт очень калорийный. Такое сочетание жиров и калорийности становится причиной настоящего хаоса как внутри организма, так и снаружи. Метаболизм, который в этом возрасте и так начинает ослабевать, страдает еще больше. Потому здоровье ухудшается, а вес растет.