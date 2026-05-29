"Не эйджизм, а сексизм": соцсети взорвались из-за назначения 25-летней Анны Дорош в Минздрав

Анна Дорош / © из соцсетей

Назначение 25-летней Анны Дорош на руководящую должность в Министерстве здравоохранения Украины вызвало активное обсуждение в соцсетях. При этом ряд публичных лиц и экспертов встали на ее защиту, отметив признаки необоснованного хейта и сексистских нарративов в дискуссии.

ТСН.ua собрал новую волну реакций в Сети.

Украинский экономист и финансовый аналитик Богдан Слуцкий в своей заметке заявил, что негативная реакция в сети была обусловлена не возрастными предубеждениями, а сексизмом.

По его словам, часть критики сосредоточилась на внешности и предположениях относительно карьерного пути чиновницы, тогда как ее профессиональный опыт и образование остались без внимания. Он отметил, что госслужба является сложной сферой с высоким уровнем ответственности и ограничений, и призвал оценивать работников по результатам работы, а не по личным характеристикам или фото.

Отдельно Слуцкий отметил, что лично пересекался с Дорош в 2024 году и охарактеризовал ее как добросовестную исполнительницу профессиональных задач.

Бывшая заместитель министра инфраструктуры Украины Александра Клитина в своей заметке отметила, что история с назначением Дорош напомнила ей собственный опыт публичного давления.

Она раскритиковала двойные стандарты общественной реакции, когда мужские назначения часто воспринимаются без эмоционального осуждения, тогда как женщины на публичных должностях становятся объектом массового обсуждения внешности и личной жизни. По ее мнению, подобные реакции свидетельствуют о сохранении сексистских стереотипов в обществе, хотя постепенно появляется больше критического мышления.

Украинский политолог и журналист Денис Гороховский также отметил, что вокруг назначения возникла волна хейта, которая не всегда базируется на фактах. Он обратил внимание на то, что Дорош имеет профильное образование магистра политологии, а ее работа в протокольной службе соответствует типичным функциям этого направления. Также он привел примеры других молодых чиновников, которые возглавляли государственные структуры в раннем возрасте, подчеркнув, что ключевым должен быть вопрос к результатам работы, а не к возрасту или внешности.

Юрист Алла Перфецкая в своей заметке отметила, что общественная реакция часто подменяет оценку компетенций обсуждением возраста и внешности, особенно когда речь идет о молодых женщинах на государственных должностях. Она отметила, что государственная служба является сложной и ответственной сферой с высоким уровнем нагрузки и длительными процессами принятия решений, а также подчеркнула проблему гендерного неравенства в восприятии карьерных успехов.

Правда украинский политический эксперт Татьяна Лупова, которая ранее критиковала назначение молодой девушки в Министерство здравоохранения, до сих пор считает, что причиной хейта стало сообщение самой Анны Дорош, в котором она якобы переоценила значение своей должности в Минздраве.

Значительная часть публичных комментариев вокруг назначения Анны Дорош в Минздраве сосредоточилась не столько на ее профессиональной деятельности, сколько на общественной дискуссии относительно гендерных стереотипов, возраста и этичности публичного обсуждения личности молодых чиновников.

Напомним, ранее в Сети разразился громкий скандал из-за назначения в Министерстве здравоохранения.Речь идет об Анне Дорош, которая возглавила службу протокола министра здравоохранения.

