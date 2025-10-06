ТСН в социальных сетях

Не "Фламинго" единственной: Украина имеет разработки, залетающие вглубь России на более 1000 км — нардеп

Украина активно применяет новейшие разработки для ударов по военным объектам в глубоком тылу России.

О развитии украинских оборонных технологий

Крылатая ракета «Фламинго» уже используется на поле боя, но она не единственная способна преодолевать расстояние более 1000 км.

Депутат Верховной Рады и глава украинской делегации в ПА НАТО Егор Чернев подтвердил это в эфире «Эспрессо».

«То, что вы видите, что мы залетаем на 1000 плюс уже километров вглубь России и наносим существенный вред, это в том числе и вот такого типа ракеты. Это не единственная ракета, которая применяется на такие расстояния…», — отметил он.

Широкий арсенал дальнобойных средств

Народный депутат подчеркнул, что украинский оборонно-промышленный комплекс разработал целый ряд ракет и ударных дронов-камикадзе («дипстрайков») с разными характеристиками и задачами:

Кроме Фламинго, Чернев назвал такие крылатые ракеты, как Паляница, Ад и известный Нептун.

Если речь идет о баллистических ракетах, то на финальной стадии испытаний находится «Сапсан» — баллистическая ракета, которая дополнит арсенал крылатых.

Что касается ракет-дронов, то в Украине производится несколько десятков разных образцов дипстрайков, каждый из которых имеет свою специфику для прохождения российских систем ПВО и несения определенной полезной нагрузки.

«Поверьте мне, мы развиваемся и появляется все больше и больше продуктов, не только 'Фламинго', но и других, наносящих удары по территории Российской Федерации,» — добавил Егор Чернев.

Что известно о ракете «Фламинго»

Ракета Фламинго является одним из самых впечатляющих примеров отечественного развития. По информации CEO компании-производителя Fire Point Ирины Терех, от разработки до боевого применения прошло менее девяти месяцев.

Основные характеристики «Фламинго»:

  • Дальность полета: Превышает 3000 км.

  • боевая часть: Вес составляет 1150 кг.

  • скорость: Максимально достигает 950 км/ч.

Ракета обладает стойкостью к воздействию российских систем РЭБ.

Уже производится серийно, с планом выпускать около 200 единиц ежемесячно.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский намекнул на применение ракет «Фламинго» по целям на территории России. В то же время президент призвал избегать публичности этих данных.

