Не "Фламинго" едиными: в Крыму поднялся "вулкан" после прилета дронов, движение поездов останавливают (фото, видео)

Дым после атаки на Севастополь / © из соцсетей

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Ночью и утром 10 июня оккупированный Севастополь содрогнулся от взрывов из-за атаки дронов и работы ПВО. В то же время оккупационная «власть» внезапно отменила ночное движение поездов в Крыму.

Об этом сообщили местные и российские телеграм-каналы.

Ночью в Севастополе прогремели взрывы вблизи главного узла специальной связи Черноморского флота РФ, который расположен на пересечении улиц Николая Музыки и Степаненко.

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Утром местные жители сообщили о двух взрывах в районе Сапун-горы. К тому моменту над этой местностью заметили беспилотник. Также зафиксирован запуск ракеты комплекса «Панцирь» с Федюхиных высот.

На обнародованных кадрах из Севастополя видно дым, поднимающийся в небо над городом.

В Z-пабликах выражают беспокойство из-за угрозы. В частности, утром там писали: «Бельбек, северная сторона Севастополя. Тревога по БПЛА с моря. ЮБК и далее на восток. Республика Крым. Опасность по БПЛА с моря».

Также гауляйтер Крыма Сергей Аксенов сообщил об отмене движения пассажирских поездов в ночное время на территории полуострова. Соответствующее сообщение он опубликовал 9 июня. По словам главы оккупационной администрации, с полуночи 10 июня железнодорожный транспорт сможет въезжать в Симферополь только в промежутке с 5:00 до 23:00.

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Ограничения касаются поездов дальнего следования. Восемь рейсов будут курсировать только днем, тогда как еще шесть ночных поездов будут прибывать до станции Керчь-Южная. Оттуда пассажиров, как утверждает «глава» Крыма, будут доставлять автобусами.

В то же время Аксенов не объяснил причин введения ограничений на движение ночных поездов.

Дым после атаки на Севастополь / © из соцсетей

Дата публикации 08:58, 10.06.26 Количество просмотров 32 Последствия атаки на Севастополь 10 июня сняли на видео

Напомним, в ночь на 10 июня Россия подверглась массированной атаке дронами, повлекшей взрывы, пожары и коллапс в ряде аэропортов, включая Москву. В частности, дроны «Фламинго» поразили завод «ВНИИР-Прогресс» в Чебоксарах, также был атакован Куйбышевский НПЗ в Самаре и объекты инфраструктуры во Владимирской области.

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